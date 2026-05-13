CJ SEAFOOD: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CJ SEAFOOD hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 35,59 KRW gegenüber 6,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,61 Prozent auf 54,95 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 52,53 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at