CJ SEAFOOD: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
CJ SEAFOOD hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 55,00 KRW erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CJ SEAFOOD in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,83 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 49,42 Milliarden KRW im Vergleich zu 53,62 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
