CJ SEAFOOD stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CJ SEAFOOD hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 20,54 KRW gegenüber 9,00 KRW im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CJ SEAFOOD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 48,25 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 42,47 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at