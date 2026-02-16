CJ SEAFOOD stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CJ SEAFOOD lud am 13.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 63,40 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CJ SEAFOOD 43,00 KRW je Aktie eingenommen.

CJ SEAFOOD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47,69 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 40,10 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 78,25 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 144,00 KRW erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat CJ SEAFOOD im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 0,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 192,12 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 193,72 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at