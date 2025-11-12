CJ SEAFOOD zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CJ SEAFOOD hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,28 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 57,00 KRW je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,83 Prozent auf 49,42 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte CJ SEAFOOD 53,62 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at