CJ: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CJ hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4281,00 KRW, nach -4983,000 KRW im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 11 428,50 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CJ 10 845,15 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at