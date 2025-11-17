|
17.11.2025 06:31:29
CJ: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
CJ hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 4281,00 KRW, nach -4983,000 KRW im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig wurden 11 428,50 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CJ 10 845,15 Milliarden KRW umgesetzt.
