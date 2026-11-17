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17.11.2026 06:31:28
CJ: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
CJ veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 3164,00 KRW. Im letzten Jahr hatte CJ einen Gewinn von 4294,00 KRW je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11 641,95 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 11 428,50 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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