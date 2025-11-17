CJ stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CJ gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 4294,00 KRW gegenüber -4970,000 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10 845,15 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11 428,50 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at