CJ: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CJ hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2268,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2086,00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 11 451,17 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10 600,44 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at