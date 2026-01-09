CK Hutchison Holdings Aktie
WKN DE: A14QAZ / ISIN: KYG217651051
|
09.01.2026 02:04:05
CK Hutchison is said to pick Goldman Sachs, UBS for Hong Kong-London IPO of Watson Group
Temasek Holdings owns about 25% of the companyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UBS
|
17:58
|SPI-Handel aktuell: SPI schließt im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|Gewinne in Zürich: SLI zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
17:58
|Optimismus in Zürich: SMI verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
15:58
|Pluszeichen in Zürich: SPI am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15:58
|SIX-Handel: SLI am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
15:58
|Aufschläge in Zürich: Am Nachmittag Pluszeichen im SMI (finanzen.at)
|
12:27
|SMI aktuell: SMI liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Gewinne in Zürich: SLI am Freitagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)