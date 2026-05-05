CK Hutchison Holdings Aktie
WKN DE: A14QAZ / ISIN: KYG217651051
|
05.05.2026 07:10:49
CK Hutchison unit to exit VodafoneThree stake in £4.3 billion deal
The UK company is currently owned 51% by Vodafone Group and 49% by CKHGTWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CK Hutchison Holdings Ltd
Analysen zu CK Hutchison Holdings Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CK Hutchison Holdings Ltd
|7,31
|3,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX mit Gewinnen -- US-Börsen fester -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeugen sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.