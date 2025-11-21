CK Hutchison Holdings Aktie
WKN DE: A14QAZ / ISIN: KYG217651051
|
21.11.2025 09:50:54
CK Hutchison weighs Hong Kong listing for retailer Watson: sources
The health and beauty retailer could raise US$2 billion or more in the listing
