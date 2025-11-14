CK SAN-ETSU: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CK SAN-ETSU hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 21,32 JPY gegenüber 329,20 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CK SAN-ETSU in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33,57 Milliarden JPY im Vergleich zu 31,25 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at