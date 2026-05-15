CK SAN-ETSU gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CK SAN-ETSU lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 372,19 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CK SAN-ETSU ein EPS von 126,34 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 39,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 31,54 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 44,13 Milliarden JPY ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 432,19 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte CK SAN-ETSU ein EPS von 616,11 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 149,44 Milliarden JPY – ein Plus von 19,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem CK SAN-ETSU 125,11 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at