CK SAN-ETSU mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CK SAN-ETSU ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CK SAN-ETSU die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 262,45 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CK SAN-ETSU ein EPS von 21,32 JPY je Aktie vermeldet.

CK SAN-ETSU hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,65 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 50,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 33,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at