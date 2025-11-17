CK Solution präsentierte Quartalsergebnisse

CK Solution präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 637,00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -288,560 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 63,38 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 66,98 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at