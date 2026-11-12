CK Solution: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CK Solution gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 33,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -212,330 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat CK Solution 107,65 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 60,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 66,98 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at