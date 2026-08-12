CKD: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CKD hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 85,09 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 37,09 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat CKD 49,11 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at