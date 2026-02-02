|
02.02.2026 06:31:29
CKD Bio: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
CKD Bio hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei -205,84 KRW. Ein Jahr zuvor waren 215,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 42,22 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31,42 Milliarden KRW umgesetzt.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 526,500 KRW. Im Vorjahr waren 1586,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,80 Prozent auf 160,07 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 171,76 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
