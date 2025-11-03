CKD Bio informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CKD Bio hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 397,20 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CKD Bio ein Ergebnis je Aktie von 52,00 KRW vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22,25 Prozent auf 34,12 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43,88 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at