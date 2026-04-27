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27.04.2026 06:31:29
CKD Bio informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
CKD Bio hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 369,85 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CKD Bio 164,00 KRW je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat CKD Bio 40,70 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 42,52 Milliarden KRW umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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