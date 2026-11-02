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02.11.2026 06:31:29
CKD Bio informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
CKD Bio hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1910,69 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -397,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,03 Prozent auf 29,33 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34,12 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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