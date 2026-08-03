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03.08.2026 06:31:29
CKD Bio: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
CKD Bio hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 985,24 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -87,000 KRW erwirtschaftet worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,30 Prozent auf 41,09 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41,21 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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