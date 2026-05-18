CKD gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CKD präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 70,95 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 60,57 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 45,87 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40,55 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 203,23 JPY. Im letzten Jahr hatte CKD einen Gewinn von 202,48 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 157,89 Milliarden JPY – ein Plus von 1,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem CKD 155,63 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at