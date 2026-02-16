CKD öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CKD lud am 13.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 51,80 JPY. Im letzten Jahr hatte CKD einen Gewinn von 46,95 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 39,37 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39,32 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at