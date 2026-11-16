CKD präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CKD hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 110,42 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CKD noch ein Gewinn pro Aktie von 43,39 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 58,94 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 61,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,40 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at