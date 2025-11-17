CKD verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CKD gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 43,39 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 49,09 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat CKD im vergangenen Quartal 36,40 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CKD 37,68 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at