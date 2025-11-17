|
17.11.2025 06:31:29
CKD verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
CKD gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 43,39 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 49,09 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat CKD im vergangenen Quartal 36,40 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CKD 37,68 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor wichtigen US-Daten: ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- US-Börsen etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Die Wall Street dürfte knapp im Minus starten. Die Börsen in Asien notierten unterdessen in Rot.