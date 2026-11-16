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16.11.2026 06:31:29
CKX Lands: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
CKX Lands äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 USD je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CKX Lands in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,3 Millionen USD im Vergleich zu 0,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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