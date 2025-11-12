CKX Lands: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CKX Lands stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 35,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at