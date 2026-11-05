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05.11.2026 06:31:28
CL Educate: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
CL Educate hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,52 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,970 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,70 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,64 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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