CL Educate stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CL Educate hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,31 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,690 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 1,28 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 12,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CL Educate 1,46 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at