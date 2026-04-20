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20.04.2026 17:30:00
Claimed Social Security but Still Working? Here Is the 1 Rule You Need to Understand.
Although Social Security is associated with retirees, not all Social Security recipients are retired. Many recipients choose to continue working and earning money even after claiming Social Security. Some do it to keep themselves busy, while others, unfortunately, do it to earn extra income to make ends meet.In either case, there's nothing stopping anyone from doing so, as long as they're at least 62 years old. However, if you find yourself claiming Social Security before your full retirement age, there is one Social Security rule you should know to avoid an unexpected benefit change.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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