26.06.2026 06:31:29

Clairvest Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Clairvest Group lud am 24.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 4,56 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,46 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 244,57 Prozent auf -59,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Clairvest Group 40,9 Millionen CAD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 8,04 CAD. Im Vorjahr hatte Clairvest Group 8,47 CAD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,95 Millionen CAD – eine Minderung um 99,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 213,39 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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