Clairvest Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Clairvest Group hat am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,65 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,70 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,41 Prozent auf 36,7 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 45,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at