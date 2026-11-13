Clairvest Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Clairvest Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,08 CAD, nach -5,430 CAD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 66,16 Prozent auf 20,7 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at