Clal Insurance hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Clal Insurance stellte am 19.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,63 ILS gegenüber 6,77 ILS im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,51 Milliarden ILS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,75 Milliarden ILS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at