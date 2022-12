Clara C. Streit soll nächste Vonovia-Aufsichtsratsvorsitzende werden

FRANKFURT (Dow Jones)--Clara C. Streit soll im nächsten Jahr den Aufsichtsratsvorsitz beim Immobilienkonzern Vonovia übernehmen. Das Aufsichtsgremium des DAX-Konzerns will die 53-Jährige gemäß einem Beschluss auf der heutigen Sitzung im Anschluss an die Hauptversammlung am 17. Mai 2023 vorbehaltlich ihrer Wiederwahl zur Aufsichtsratsvorsitzenden wählen, wie die Vonovia SE mitteilte. Clara C. Streit, die dem Vonovia-Aufsichtsrat seit Juni 2013 angehört, würde den Vorsitz des Aufsichtsrats von Jürgen Fitschen übernehmen, der sich aufgrund der bei dem DAX-Konzern geltenden Altersgrenze von 75 Jahren Anfang November entschlossen hat, nicht erneut zur Wahl anzutreten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2022 12:12 ET (17:12 GMT)