Clara Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Clara Technologies äußerte sich am 29.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,410 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at