Claren Energy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Claren Energy gab am 23.03.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Claren Energy ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at