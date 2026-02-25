Clariant Aktie

WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631

25.02.2026 08:15:00

Clariant achieves EU Commission approval for renewable rice bran wax additives in food-contact plastics

Clariant has achieved a regulatory milestone with the EU Commission approval based on the EFSA (European Food Safety Authority) positive safety assessment for its renewable rice bran wax additives in food-contact plastics. This authorization, published in the (EU) 2026/245 amending Annex I to Regulation (EU) No 10/2011 on February 2, 2026 positions Clariant's Licocare RBW product line as a sustainable and compliant solution for applications intended to come into contact with food across the European plastics industry.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
