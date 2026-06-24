Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|
24.06.2026 18:00:00
Clariant achieves North Sea breakthrough with OSPAR-compliant low-dosage hydrate inhibitor technology
Clariant Oil Services today announced the successful offshore deployment of HYTREAT™ ECO, an anti-agglomerant low dosage hydrate inhibitor (LDHI-AA) technology that satisfies both the performance demands of deepwater hydrate management and OSPAR's stringent North Sea environmental requirements. Proven in offshore fields in both Norway and the United Kingdom, the technology represents a significant advancement in offshore flow assurance, enabling operators to reduce chemical consumption while maintaining reliable hydrate control in some of the world's most demanding deepwater environments.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Clariant AG (N)
|
18.06.26
|SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clariant-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
11.06.26
|SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clariant von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
04.06.26
|SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clariant von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
02.06.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
02.06.26
|Börse Zürich in Grün: SPI verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
02.06.26
|Börse Zürich in Grün: SPI bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
02.06.26