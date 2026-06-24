Clariant Aktie

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WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631

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24.06.2026 18:00:00

Clariant achieves North Sea breakthrough with OSPAR-compliant low-dosage hydrate inhibitor technology

Clariant Oil Services today announced the successful offshore deployment of HYTREAT™ ECO, an anti-agglomerant low dosage hydrate inhibitor (LDHI-AA) technology that satisfies both the performance demands of deepwater hydrate management and OSPAR's stringent North Sea environmental requirements. Proven in offshore fields in both Norway and the United Kingdom, the technology represents a significant advancement in offshore flow assurance, enabling operators to reduce chemical consumption while maintaining reliable hydrate control in some of the world's most demanding deepwater environments.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
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