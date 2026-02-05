Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|
05.02.2026 01:00:00
Clariant acknowledges the agreement between Wendel SE and Henkel on the acquisition of Stahl
Clariant acknowledges the agreement between Stahl Group's majority and controlling owner Wendel SE and Henkel as disclosed today.
