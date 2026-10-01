Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
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01.10.2026 16:41:00
Clariant acknowledges the closing of the Stahl transaction between Wendel SE and Henkel
Clariant today took note of the successful closing between Stahl Group’s majority and controlling owner Wendel SE and Henkel.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
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Nachrichten zu Clariant AG (N)
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25.09.26
|Aufschläge in Zürich: Am Mittag Pluszeichen im SPI (finanzen.at)
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24.09.26
|SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Clariant von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
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17.09.26
|SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clariant-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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10.09.26
|SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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03.09.26
|SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Clariant von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
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27.08.26
|SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Clariant-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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20.08.26
|SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Clariant von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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13.08.26
|SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clariant von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu Clariant AG (N)
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.