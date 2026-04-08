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08.04.2026 05:00:00
Clariant advances sustainable plastics innovation across the value chain at Chinaplas 2026
Clariant, a sustainability-focused specialty chemical company, will showcase its latest portfolio of innovative additives solutions for more sustainable plastics at Chinaplas 2026, taking place April 21-24 in Shanghai.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
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