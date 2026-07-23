Clariant Aktie

Clariant für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631

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23.07.2026 21:00:00

Clariant and TUM Celebrate a Decade of Catalysis Excellence 

Clariant, a sustainability-focused specialty chemical company, today celebrated a significant milestone at the Technical University of Munich (TUM) with the dual 10th anniversary of the TUM Catalysis Research Center (CRC) and the Dr. Karl Wamsler Innovation Award for Catalysis Research. The ceremony honored two outstanding scientists whose contributions are shaping the future of catalysis and sustainable chemistry.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
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