Clariant Aktie

Clariant für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631

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29.07.2026 19:00:00

Clariant appoints Gapuma Group as Well Service Additives distributor across West Africa

Clariant today announced the appointment of Gapuma Group, a London-based international trading company specializing in commodities and specialty chemicals, as a distributor of its Well Service Additives (WSA) portfolio across Nigeria, Côte d'Ivoire, and Ghana.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
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