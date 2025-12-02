|
02.12.2025 08:15:00
Clariant awarded 2025 Schneider Electric Outstanding Supplier Award
Clariant’s Additives business has been honored with a 2025 Schneider Electric Outstanding Supplier Award at Schneider Electric’s Global Supplier Day in Copenhagen. Notably, Clariant received this recognition despite not being a direct supplier, highlighting the strategic importance of Clariant’s innovative flame retardant technologies in Schneider’s upstream value chain.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
