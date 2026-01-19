Clariant Aktie
Clariant Board of Directors proposes the election of Regula Wallimann and Albert Manifold to the Board
Clariant today announced that the Board of Directors decided to propose to the AGM on 1 April 2026 the election of Regula Wallimann and Albert Manifold as independent, non-executive members of the Clariant Board.
