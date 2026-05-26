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26.05.2026 10:15:00
Clariant catalysts continue to shrink customer footprints: 45M tons of CO2e avoided in 2025
Clariant, a sustainability-focused specialty chemical company, today announced that its catalysts had enabled significantly higher emission reductions in 2025 compared to the previous year. Avoided greenhouse gas emissions amounted to 45 million tons of CO2e, 5 million tons higher than in 2024. The emission reductions were made possible by the company's innovative technologies, such as reforming catalysts for producing direct reduced iron (DRI) and nitrous oxide abatement catalysts for nitric acid plants, as well as syngas catalysts for producing green methanol either through electrolytic hydrogen from renewable electricity or from bio-feedstocks. Additionally, Clariant's catalysts for refinery off-gas purification contributed to these avoided emissions, helping refineries and crude-to-chemical complexes reduce their environmental footprint. The DRI process, as one example, has only half of the CO2 intensity compared to conventional steel production.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
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