12.11.2025 08:15:00
Clariant Catalysts expands CLARITY™ Prime digital services in China with new customer SECCO
Clariant, a sustainability-focused specialty chemical company, today announced that it has signed a 10-year agreement with SECCO Petrochemicals to provide CLARITY Prime digital services. The new customer will use the AI-powered catalyst performance monitoring platform to enhance production efficiency at its 900-KTA ethylene plant in Shanghai, Jinshan District. CLARITY Prime was previously only available to customers of Clariant’s ammonia, methanol, and hydrogen catalysts. The service was recently extended to also include ethylene producers. CLARITY and CLARITY Prime services are developed with Navigance, a Clariant digital solutions company.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
